Le Ministre Olivier Boucal a reçu les syndicats de la Santé

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Monsieur Olivier Boucal a reçu lessyndicats du secteur de la santé composé de l’Alliance And Gueusseum, du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) et la Fédérationdes syndicats de la santé (F2S) le jeudi 04 juillet 2024, dans la salle de conférence dudit Ministère.



Un tour de table a permis au Ministre de s’imprégner des différentes plateformes pour une meilleures préparation avant le démarrage effectif des négociations.



Cette série de rencontre initiée avec les partenaires sociaux entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction du Président de la République relative à la construction d’un climat social apaisé.



La semaine dernière, Monsieur Boucal avait reçu les secteurs de l’Education et de la Formation, la Justice et le Primaire.



Ses rencontres seront suivies prochainement d’une série de réunion pour discuter dans les détails les différents points des plateformes revendicatives des syndicats.