Le patron de l'OMS prévient qu’un vaccin ne suffira pas

Tedros Adhanom Ghebreyesus , Directeur, Oms

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi qu'un vaccin ne suffira pas à lui tout seul à vaincre la pandémie de Covid-19.

"Un vaccin va compléter les autres outils que nous avons, pas les remplacer", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de la tenue du conseil exécutif de l'agence qu'il dirige. Il était cette fois présent dans la salle, après s'être mis en quarantaine le 2 novembre.

Il avait indiqué sur Twitter qu'il avait été en contact avec une personne testée positive au Covid-19 mais il avait continué à assumer ses fonctions à distance.





Encore beaucoup de champ au virus pour opérer

Concernant le vaccin, le directeur général, comme plusieurs de ses adjoints, se sont employés ces derniers jours à tempérer l'optimisme qui s'est fait jour la semaine dernière quand Pfizer et BioNTech ont annoncé que des données préliminaires des essais de leur vaccin en phase III montrait une efficacité de 90%.





"Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de mort et permettre aux systèmes de santé de résister", a souligné le directeur général.





"Mais cela laissera encore beaucoup de champ au virus pour opérer", a-t-il mis en garde, exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux mesures qui permettent de contrôler l'expansion du Covid-19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas contacts, etc.