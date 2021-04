Le Portugal n’a recensé AUCUN décès lié au coronavirus pour la première fois depuis 9 mois

Baisse des cas de Coronavirus au Portugal

Selon le bilan des autorités sanitaires portugaises présenté ce lundi, le pays n’a recensé aucun décès lié au coronavirus ce dimanche. Une première depuis neuf mois, relate l’agence Reuters.





C’est la première depuis neuf mois (le 3 août 2020) qu’aucun décès lié au coronavirus n’est enregistré au Portugal alors que la vie normale reprend peu à peu à travers le pays après un confinement long de deux mois. Depuis le mois de mars, les autorités sanitaires allègent en effet progressivement les mesures. Les écoles, les cafés, les restaurants et les musées ont ainsi pu rouvrir leurs portes.





Près de 17.000 morts