Le professeur Souleymane Mboup donne les chiffres de OMICRON

Pr Souleymane Mboup

Le 03 décembre, le laboratoire du Professeur Souleymane Mboup a analysé 24 échantillons positifs. Le résultat a démontré 20 cas positifs au variant Delta et un seul cas positif à Omicron. Deux semaines après, 16 échantillons positifs avec une inversion des proportions avec Omicron qui totalise 11. Le 25 décembre, sur la série de 25 échantillons, 20 variants sont positifs à Omicron et deux à Delta. « Ce qu'on peut en tirer, c’est une très rapide progression du variant Omicron nettement plus infectieux », explique le professeur Souleymane Mboup. Il précise que la vaccination et les mesures barrières sont aujourd’hui encore plus que nécessaires.





En effet, dans la première vague le Sénégal avait une grande diversité de variants qui venaient souvent des autres pays. Dans la seconde vague, on a montré une évolution progressive du variant Alpha qui a été vraiment prédominant. Dans la troisième vague, le variant Alpha a vraiment disparu et est supplanté par le variant Delta. « On a commencé à contacter la diminution des cas de manière générale mais on a continué la surveillance depuis l'apparition de l'omicron », ajoute le professeur Mboup.