Le "speed bump", la position magique pour atteindre le point G

Parmi ces figures simplissimes et très efficaces: le “speed bump”. Comprendre: le ralentisseur. Un drôle de nom inspiré de nos bons vieux dos d’âne (vous savez, ces petites bosses qui flinguent nos amortisseurs) pour désigner une position qui permet un alignement des corps en fusion et- soulignons-le- qui comblera aussi bien les couples hétéros que lesbiens munis d’un gode ceinture par exemple.

Ralentisseur jouissif

Comment s’y prendre? La partenaire du dessous se place sur le ventre et prend soin de caler un coussin (par exemple) sous ses hanches afin de surélever légèrement le bassin. Le/la partenaire la pénètre doucement par-derrière. Pour plus de confort, il/elle peut soit se mettre à califourchon, soit placer ses jambes entre celles de sa partenaire.

Le secret de cette position se trouve dans l’élévation du bassin qui permet un angle parfait pour atteindre le point G. Ajustez tou·te·s les deux le tempo afin de viser juste et trouver le rythme qui vous convient.





Au-delà de ses vertus jouissives, cette position est également excitante, se rapprochant de la levrette et favorise le rapprochement physique des deux partenaires. Si vous vous sentez d'humeur romantique et que l'absence de contact oculaire vous manque, le "speed bump" peut se faire tout doux, le/la partenaire pénétrant·e déposant quelques baisers sur les épaules de la partenaire recevante par exemple.