Le Réseau mondial pour l'élimination de l’onchocercose affine sa stratégie au Sénégal

L'onchocercose, ou « cécité des rivières », est une maladie parasitaire due au filaire Onchocerca volvulus. C’est une maladie qui se transmet lors des contacts répétés avec des simulies infectées. Elle se transmet par la piqûre d'une petite mouche noire. Elle cause beaucoup de dégâts oculaires. Dans les années 70, cette pathologie était responsable de 90 % des cas de cécité en Afrique dans des villages.





Face à ce fléau, depuis 35 ans, les pays luttent contre cette maladie. A l’heure des comptes, l’Afrique de l’Ouest a accompli des progrès pour éliminer cette pathologie. A titre d’exemple, l’onchocercose est sous contrôle au Sénégal. Malgré tout, la maladie n’est pas éliminée d’où la nécessité de poursuivre la lutte.





Au juste, c’est cette situation qui explique la tenue de la première réunion du Réseau mondial pour l’élimination de l’onchocercose (GONE) à Saly. La cérémonie a été présidée par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom.





"Nous avons dans ce pays des maladies transmissibles qui ont créé beaucoup de dégâts. C'est grâce à cette forte volonté politique, cette détermination du professionnel de santé que cette maladie est bien gérée. Nous continuons cette lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) car on ne peut avoir de développement, d'émergence si on ne règle pas ce problème en amont », a avancé le Ministre de la Santé et de l’Action sociale.





Les résultats obtenus sont le fruit d’une intense campagne de lutte portée par les acteurs du système sanitaire, les agents du Service National de l’Hygiène.





« Nous avons mené de grandes campagnes de masse, de saupoudrage avec le service de l’hygiène qui a fait un excellent travail dans les localités les plus reculées. Le secteur de la santé ne pouvait pas faire ce travail tout seul », a notifié Marie Khémesse Ngom.





Malgré tout, des efforts doivent être maintenus d’autant plus que le vecteur est encore bien présent dans des régions comme Tambacounda.





" A Tambacounda, on m'a dit que cette mouche avait une capacité de vol extraordinaire. Elle peut voler jusqu’à 154 kilomètres. Nous avons des résultats probants que nous devons maintenir. Aujourd'hui, nous avons plus de cas. Mais nous devons être encore dans la surveillance épidémiologique, cette surveillance post-élimination", a assuré le ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye.