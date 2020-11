Le Sénégal compte-t-il 7 médecins pour 100 000 habitants comme rapporté par USA Today ?

La même affirmation a été également relayée dans un article de BBC News Afrique .



Bien qu'il ne compte que sept médecins pour 100 000 habitants, le Sénégal a été largement salué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus. Voici comment le pays a réussi à maîtriser le Covid-19. https://t.co/m2noZvXqvw — BBC News Afrique (@bbcafrique) October 7, 2020







Ce que disent les données de l’OMS

« La Banque mondiale ne fait pas une enquête indépendante sur les statistiques de la santé au Sénégal, nous nous fions aux enquêtes du ministère de la Santé et des agences officielles comme l’ANSD », nous explique-t-il, soulignant tout de même que la Banque Mondiale « analyse les méthodes utilisées pour s’assurer de la crédibilité des résultats ».





Il a également souligné qu’à ce jour « il y a 2 706 médecins inscrits régulièrement à l’Ordre des médecins du Sénégal ».









10 médecins pour 100 000 habitants en 2018, selon le ministère de la Santé

Interrogé sur la différence entre le chiffre contenu dans le tableau (1 618) et celui qu’il avait communiqué à Africa Check en juillet 2020 (1 651), M. Diamanka explique que cela peut être dû à des départs à la retraite, à des démissions, des mises en disponibilité (surtout vers les ONG et autres partenaires) ainsi que la migration vers des pays plus attrayants en rémunération. « L’irrégularité des recrutements aidant, les recrues sont souvent des régularisations de contractuels ou vacataires ».





« Ce qui nous donne 17 médecins pour 100 000 habitants », conclut Dr Boly Diop.





Ces disparités sont également notables pour ce qui est du ratio nombre de médecins par habitants. C’est ainsi que là où la région de Dakar compte 28 médecins pour 100 000 habitants, celle de Sédhiou et Kolda ne comptent respectivement que 2 et 3, selon le tableau extrait de l’Annuaire statistique des ressources humaines 2018 du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Quant à l’Ordre national des médecins du Sénégal, qui dit détenir des données « plus récentes et plus complètes », il soutient que le Sénégal a environ 17 médecins pour 100 000 habitants, si on prend en compte les médecins du public et du privé.





Le 30 septembre 2020, le président sénégalais a évoqué les performances de son pays dans sa gestion de la pandémie de la Covid-19, dans une vidéo diffusée sur Facebook et Twitter.Macky Sall y mentionne que « le Sénégal a été cité pour occuper la deuxième place au monde (…) sur la manière dont nous avons géré la pandémie ».Les efforts consentis par le Sénégal dans la gestion de la crise sanitaire ont valu au pays la deuxième place dans une récente analyse, publiée par le site d’informations américain USA Today, qui porte sur la manière dont 36 pays ont géré la pandémie.En comparaison avec d’autres pays plus développés comme les Etats-Unis, le Sénégal a fait beaucoup mieux selon ladite analyse publiée le 6 septembre 2020.« Il s’agit du Sénégal, un pays d’Afrique Occidentale (…) qui compte environ sept médecins pour 100 000 habitants », lit-on notamment (traduit de l’anglais).Africa Check a interrogé Deirdre Shesgreen, reporter à USA Today pour les affaires étrangères et auteure de l’analyse susmentionnée. Elle dit s’être basée sur ces données de la Banque Mondiale.Il s’agit du ratio de médecins pour 1 000 habitants s’étalant sur la période 1960-2017. Et pour 2017, le Sénégal avait 0,069 médecins pour 1 000 habitants.Les chiffres s’appuient sur des statistiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les personnels de santé, des données de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), complétées par des données nationales, comme le souligne le document.Africa Check a contacté la Banque Mondiale pour davantage d’explications sur les données qu’elle a utilisées. Aby Touré, chargée des relations extérieures pour la Banque Mondiale nous a envoyé ce lien du site de l’OMS à travers lequel nous avons trouvé ces données portant sur le ratio nombre de médecins pour 10 000 habitants de différents pays.Les données concernant le Sénégal portent uniquement sur les années 2004, 2008, 2013, 2015, 2016 et 2017. Et pour cette dernière, le nombre de médecins pour 10 000 personnes au Sénégal est de 0,691 (0,69), soit un nombre total de 1 066 médecins répertoriés.C’est donc le même ratio que l’on trouve dans les statistiques de la Banque Mondiale susmentionnées concernant l’année 2017, étant donné que 0,069 médecins pour 1 000 habitants équivalent à 0,69 médecins pour 10 000 habitants, d’après le statisticien de l’association des assureurs du Sénégal El Hadji Diop contacté par Africa Check. Cela équivaut également à 6,9 médecins pour 100 000 habitants. Ce qui n’est pas loin des 7 médecins pour 100 000 habitants évoqués par USA Today.Nous avons demandé des explications à l’OMS et avons également cherché à savoir si l’organisation dispose de données plus récentes et plus exhaustives. Collins Boakye-Agyemang, conseiller en communication à l’OMS, Bureau régional pour l’Afrique, nous a suggéré de nous rapprocher du ministère sénégalais de la Santé.Le chargé de communication senior à la Banque Mondiale, Mademba Ndiaye, nous a également fait la même recommandation.Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale ne recense que les médecins du public. Nous le soulignions déjà dans cet article de juillet 2020 portant sur une déclaration du président sénégalais sur le nombre de médecins au Sénégal; la Division de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Dgpec) dudit ministère nous indiquait qu’on compte 1 651 médecins dans le public.Le président de l’Ordre National des Médecins du Sénégal, Dr Boly Diop, a également confirmé que le ministère de la Santé ne recense que les médecins exerçant dans le public.« Actuellement au Sénégal on tourne autour de 3 000 médecins », ceux du public et du privé « confondus », souligne Dr Boly Diop, qui ajoute que les chiffres de l’Ordre des médecins sont « plus complets » que ceux du ministère de la Santé, car « nous répertorions tous les médecins, ceux du public comme ceux du privé ».« La collecte des données du privé est un véritable problème à résoudre », explique le chef de la Division de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Moussa Diamanka.« Les seules données disponibles ont été collectées en 2017 et validées en 2018. Les chiffres disponibles du privé, selon lui, posent un vrai problème de crédibilité d’où la non prise en compte de ces données ».En plus de cela, pèse « le soupçon de doublons (qui) fait que nous évitons de prendre en compte ces données », indique Moussa Diamanka.Moussa Diamanka nous a envoyé ce tableau extrait de l’annuaire statistique des Ressources Humaines 2018.Le tableau indique que sur une population de 15 726 037 habitants, il y a 1 médecin pour 10 000 habitants, avec un total de 1 618 médecins répertoriés au Sénégal. Selon le statisticien El Hadji Diop, 1 médecin pour 10 000 habitants correspond à 10 médecins pour 100 000 habitants.Nous avons demandé à Dr Boly Diop quel est le ratio de médecins pour 100 000 habitants au Sénégal selon les données de l’Ordre des médecins, et ce dernier a fait le calcul pour nous.Puisqu’« il y a 2 706 médecins inscrits régulièrement à l’ordre des médecins du Sénégal », si on fait le calcul, selon Dr Diop, en prenant en compte « à peu près 16 millions de sénégalais, on a environ 1 médecin pour 5 912 habitants ».Dans notre article de juillet 2020, nous relevions des disparités dans la répartition des médecins selon les régions.Le média américain USA Today a déclaré que le Sénégal a environ 7 médecins pour 100 000 habitants.Les données du ministère de la Santé les plus récentes, collectées en 2017 et validées en 2018, indiquent un ratio de 10 médecins pour 100 000 habitants. Mais le ministère de la Santé ne prend en compte que les médecins du public.