Le Sénégal veut digitaliser son système de santé

Babacar Gueye, Directeur de la planification de la recherche et des statistiques

Il faut relancer les soins de santé primaires sur l'ensemble des régions du Sénégal. Raison pour laquelle, le ministère de la Santé et de l’Action sociale est en train de mettre en place un plan de relance des soins de santé primaires. Ainsi, tout citoyen pourra bénéficier, de façon équitable, à des soins efficaces .





Selon Babacar Gueye, Directeur de la planification de la recherche et des statistiques, l’objectif est de parvenir à la digitalisation du système de santé. Ainsi, un plan relatif à cela a été élaboré « Avec l’ensemble des acteurs, nous allons mettre en place ce plan. Le Sénégal a été l'un des premiers pays, durant la pandémie de covid-19 et et pendant la phase de vaccination, à avoir utilisé des ‘’Pass sanitaire’’ et c'est un modèle que nous devons dupliquer relativement à l'information sanitaire, à la prise en charge » indique-t-il. A l’en croire, le secteur de la santé est dans une perspective de redynamisation et de mise en place de la télémédecine.