Le vaccin de Moderna est déconseillé aux moins de 30 ans en France

Le Vaccin Moderna interdit aux moins de 20 an en France

La Haute Autorité de Santé (HAS) est l’autorité publique indépendante à caractère scientifique en France. Elle éclaire les décisions des pouvoirs publics français. Et elle vient de rendre un avis sur le vaccin Spikevax de Moderna contre le Covid-19.

La HAS déconseille provisoirement le recours au vaccin Spikevax de Moderna pour les sujets âgés de moins de 30 ans.

Myocardites

Cette prise de décision fait suite aux résultats d’une récente étude française. Celle-ci confirme le risque de très rares cas de myocardites d’évolution favorable dans le chef des vaccins à ARN messager.





Dans la population de moins de 30 ans, ce risque apparaît environ cinq fois moindre pour le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech comparativement au vaccin Spikevax de Moderna (100 microgrammes) chez les 12-29 ans, tranche d’âge pour laquelle l’excès de cas par million est le plus élevé (131,6 par million de cas pour Moderna versus 26,7 pour Pfizer-BioNTech). D’après la HAS, ces résultats sont concordants avec ceux issus des données américaines. Ces cas sont survenus principalement dans les sept jours suivant la vaccination, plus souvent après la seconde dose, et plus souvent chez des hommes de moins de 30 ans.





L’autorité publique française préconise donc la prudence et préfère attendre les conclusions du PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ou Comité d’évaluation des risques en pharmacovigilance) notamment en ce qui concerne les doses de rappel (50 microgrammes) du vaccin Spikevax.





Efficacité vaccinale

Cette mesure de précaution ne remet pas en cause le bénéfice de la vaccination contre le Covid-19. Au contraire même! “La HAS réaffirme l’importance de la vaccination contre la Covid-19 pour les plus de 12 ans et de la dose de rappel pour les populations qu’elle a identifiées” indique le communiqué de presse de l’institution publique. Les populations que cette dernière “a identifiées” sont les personnes de 65 ans et plus, présentant des comorbidités, les professionnels de santé, du médico-social, du transport sanitaire et l’entourage des personnes immunodéprimées.





La HAS rappelle que l’efficacité du vaccin Spikevax de Moderna est même légèrement meilleure que celle du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Spikevax est donc largement recommandé pour les individus de plus de 30 ans. Comirnaty aussi.





L’effet du temps

Et ce, même si les études les plus récentes confirment une baisse au cours du temps de l’efficacité de la primo-vaccination observée en vie réelle contre les infections à SARS-CoV-2. En effet, ces études montrent aussi que l’efficacité contre les formes graves reste à un niveau élevé quel que soit le vaccin administré, alors même que durant cette période, le variant Delta est devenu prédominant.