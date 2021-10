Le vaccin Moderna déconseillé comme 3e dose, la HAS s'explique

La nouvelle en a un surpris plus d’un ce vendredi 15 octobre. Dans un avis qui n’a été commenté par aucun responsable sanitaire de haut rang, la Haute autorité de Santé expliquait déconseiller l’utilisation du vaccin contre le Covid de Moderna en tant que troisième dose.



En cause, l’attente des conclusions d’une étude menée par l’Agence européenne du médicament quant à l’efficacité de ce sérum fonctionnant grâce à la technologie de l’ARN messager. Mais pas uniquement.



En effet, comme l’explique dans les colonnes du Journal du Dimanche de ce 17 octobre la présidente de la Haute autorité de Santé Dominique le Gudulec, c’est le fait que la situation sanitaire soit désormais “sous contrôle” qui pousse la HAS à vouloir revenir aux “règles normales”.