Les agents décrètent encore 48 heures de grève

Greve de And Geusseum et des collectivités territoriales

Après une évaluation de leur quatrième plan d’action hier samedi, And Gueusseum et l'Intersyndicale des agents des collectivités territoriales ont encore décrète 48 heures de grève dans le secteur de la santé et le maintien du mot d’ordre de grève générale de 96 heures dans les collectivités territoriales, les mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022.





La coalition va aussi poursuivre la rétention des informations sanitaires et sociales et le boycott des supervisions, des sessions de formation, des réunions de coordination et de staff. En plus d'une marche nationale le mercredi 23 novembre 2022 au niveau de toutes les capitales régionales.





Cependant, il faut noter que le ministre de la Santé et de l’Action sociale a déployé d’immenses efforts, afin de trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le secteur de la santé et des collectivités territoriales, privant les populations de soins et d’opérations d’état civil durant une période particulièrement difficile. D'ailleurs, le syndicat affirme que c'est pour ces efforts que le mot d'ordre est allégé dans le secteur de la santé.





Toutefois, face au mutisme du ministre des Collectivités territoriales, la coalition de syndicats a décidé de poursuivre la lutte en déclinant un cinquième plan d’action, en attendant que le gouvernement pose plus d’actes allant dans le sens de l’harmonisation des augmentations de salaire à tous les travailleurs, sans aucune discrimination et la prise en charge correcte des foyers de tension à Matam, à Talibou Dabo et à l'EPS de Mbour (Plymed) qui n’ont que trop duré.