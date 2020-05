Les chats domestiques peuvent se transmettre le nouveau coronavirus

Le nouveau coronavirus responsable de la maladie Covid-19 chez les humains peut se transmettre aux chats qui sont à leur tour susceptibles de contaminer leurs pairs, bien qu'ils ne présentent parfois aucun symptôme, d'après une étude réalisée par une équipe de chercheurs des universités de Tokyo (Japon) et de Wisconsin-Madison (États-Unis). Les résultats de cette nouvelle étude ont été publiés mercredi dans le "New England Journal of Medicine".





Les chercheurs sont partis du principe que s'il n'existe aucune preuve qu'un chat puisse transmettre le virus à un humain, il s'avère toutefois nécessaire de mieux comprendre le rôle éventuel des animaux domestiques dans la pandémie





Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et les laboratoires des services vétérinaires nationaux, notamment, ont confirmé la contamination de deux chats au Covid-19 en avril. D'autres cas ont également été déclarés en Belgique (un), en France (un) et à Hong Kong (un).