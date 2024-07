Les dangers d’une consommation excessive d’alcool à l’adolescence: “Plus tard, cela peut se retourner contre eux”

Ce lundi, une mère expliquait dans les colonnes du journal Het Laatste Nieuws que son fils adolescent avait été admis dans la première clinique d’alcoologie du pays. “Ils boivent des pintes comme s’il s’agissait de verres d’eau”, déclarait-elle à propos de la consommation d’alcool de son fils et de ses amis. Quel est l’impact d'une telle consommation d’alcool sur le corps et le cerveau à un si jeune âge? Les dégâts sont-ils irréversibles? “Plus tard, cela peut se retourner contre eux”, explique le toxicologue Jan Tytgat au même quotidien flamand.



Bien qu’elle varie considérablement d’une région et d’un pays à l’autre, la limite d’âge pour consommer de l’alcool existe pour une bonne raison. En Belgique, l’âge minimum pour boire un verre de bière ou de vin est fixé à 16 ans depuis 2009, et à 18 ans pour les spiritueux.



Pourtant, au début de cette année, la Chambre a voté en faveur d’un plan alcool plus large visant à offrir aux jeunes une protection supplémentaire contre l’alcool, car celui-ci est particulièrement nocif à un jeune âge. À cet égard, les témoignages de parents qui voient leurs enfants rentrer ivres à la maison chaque semaine sont particulièrement édifiants. En outre, les services d’urgences reçoivent de plus en plus d’adolescents en coma éthylique. C'est dans ce contexte que des médecins ont appelé dans une lettre ouverte à interdire la consommation d’alcool, quel qu'il soit, avant 18 ans.





Selon le toxicologue Jan Tytgat, fixer la limite à 18 ans serait une bonne idée. “De cette manière, on exclut autant que possible les risques de dommages à long terme chez les jeunes”, explique-t-il dans les colonnes du journal Het Laatste Nieuws. “En revanche, si l’on fixe cette limite à 21 ans, comme aux États-Unis, la consommation d’alcool est plus susceptible d’avoir lieu en secret et donc d’être plus incontrôlée. Bien entendu, il faut être en mesure de faire respecter cette règle. À l’heure actuelle, le contrôle dans notre pays est parfois beaucoup trop laxiste. Si un adolescent achète une bouteille de whisky au supermarché, il est rare qu’on lui demande une carte d’identité", regrette le spécialiste.





Quel est l’impact de l’alcool sur le corps d’un adolescent?



Pourquoi est-il déconseillé aux jeunes de boire de l’alcool? “L’alcool est une molécule très sournoise”, explique Jan Tytgat. “Comme cette substance étrangère est à la fois liposoluble et hydrosoluble, elle peut pénétrer dans tous les types de cellules et d’organes. Ce faisant, vous perturbez le fonctionnement de vos organes, entre autres, surtout lorsqu’ils sont encore en développement. Cela peut perturber la croissance de l’individu”, souligne-t-il.



Pour détoxifier ces molécules étrangères, le corps utilise des éléments constitutifs qui sont utiles au développement normal des organes. “Pensez au développement du foie, mais aussi à celui des cellules de la peau ou du cerveau. Tout doit alors lutter contre l’alcool. Si cela se produit de manière très sporadique, le jeune corps pourra encore faire face, mais la consommation d’alcool dès le plus jeune âge reste une très mauvaise idée et les jeunes ne doivent surtout pas en faire une habitude”, prévient le toxicologue.



L’alcool est-il donc vraiment nocif pour le cerveau des jeunes qui est encore en train de se développer? Par ailleurs, y a-t-il également un risque accru de développer un cancer plus tard? “Selon la dose d’alcool que l’on consomme à un jeune âge, on peut souffrir de problèmes de concentration, de pertes de mémoire, de troubles de la motricité et de l’équilibre, de vertiges, etc. pendant la croissance. En revanche, aucun lien de causalité prouvé avec le cancer n’a encore été trouvé pour la consommation occasionnelle d’alcool”, souligne Jan Tytgat.





Le toxicologue met toutefois en garde: “Quand on est jeune, on s’amuse encore et on ne pense pas à ces conséquences à long terme. Mais plus tard dans la vie, les effets d’une consommation régulière d’alcool peuvent vraiment se retourner contre eux.”





Les dommages causés par l’alcool sont-ils irréversibles?



Ces dommages sont-ils irréversibles ou est-il possible d’inverser la tendance? “Cela dépend de la quantité d'alcool que vous avez consommée”, répond Jan Tytgat. “Les adultes qui ont bu beaucoup pendant longtemps et qui s’arrêtent soudainement peuvent se rétablir. Mais il y a toujours un point de non-retour.”



“La cirrhose du foie est un exemple de point de non-retour. Dans ce cas, la dégénérescence graisseuse et l’acidification endommagent complètement le foie. Il est peut-être encore possible de réparer ces dégâts, mais étant donné que les enfants ne grandissent qu’une fois dans leur vie, il est primordial que leur croissance se passe bien. Il ne faut pas endommager inutilement les éléments constitutifs de la croissance du foie, entre autres.”



“Ne buvez pas n’importe quoi. L'alcool reste une drogue”

Le toxicologue Jan Tytgat donne un conseil aux jeunes





“De plus, un enfant de 12 ou 13 ans n’a pas encore le même ‘volume de distribution’ qu’un adulte. La quantité d’alcool ingérée par un jeune est donc automatiquement présente dans le corps à une concentration plus élevée. Cela augmente également les risques de dépendance à l’alcool et de congestion du foie. Le corps d’un adulte peut déjà mieux diluer l’alcool”, explique le toxicologue.