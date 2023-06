Les décès par surdose de drogue s'envolent

Les dernières données publiées par le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) des États-Unis montrent que le nombre de décès par surdose de drogue aux États-Unis continue d'augmenter. De janvier 2022 à janvier 2023, plus de 109 000 Américains sont morts d'une surdose de drogue, une augmentation de 0,7 % sur un an. En 2021, le nombre de décès par surdose de drogue aux États-Unis dépassera les 100 000 pour la première fois. De janvier 2021 à janvier 2022, le nombre de décès par surdose de drogue aux États-Unis avait augmenté de 13,7 % d'une année sur l'autre. Le nombre de morts a augmenté de 31,4 % au cours de la période de 12 mois de la précédente pandémie de COVID-19.





Les décès par surdose aux États-Unis ont commencé à augmenter avant même la pandémie, en raison de l'utilisation abusive d'analgésiques opioïdes et de drogues illicites telles que l'héroïne. Selon les statistiques de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les États-Unis sont le premier producteur et consommateur mondial de fentanyl.





Les Américains, qui représentent 5 % de la population mondiale totale, consomment 80 % des opioïdes dans le monde. Certains experts ont souligné que la covid-19 avait provoqué une forte augmentation de l'incidence des maladies mentales, de la dépression et de l'anxiété chez les Américains, et que de plus en plus de personnes prennent des drogues illégales telles que des analgésiques opioïdes.