Les Imams et Oulémas avertissent : « Le fait de ne pas se vacciner est synonyme de suicide »

Les imams sensibilisent sur le vaccin

La polémique sur les vaccins contre la Covid-19 au Sénégal n’est pas prête à s’estomper. Beaucoup craignent les effets secondaires que ces produits pourraient avoir sur leurs organismes. Depuis, une campagne de sensibilisation est prévue en vue de convaincre les plus réticents. « Les Imams et Oulémas exhortent toute la population à aller se faire vacciner et très massivement pour se préserver du coronavirus. Un acte de civisme et de citoyenneté recommandé par la religion musulmane. Car le fait de ne pas se vacciner est synonyme de suicide. Et le suicide est formellement interdit par l’Islam », a fait savoir, l’un des membres de ladite association, Imam Makhtar Ndiaye.