Les longues heures de travail, véritable cause de la mortalité liée AVC et aux maladies cardiaques

Les longues heures de travail et les risques d'AVC

Une étude menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Internationale de Travail (OIT) a révélé que la mortalité liée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux sont dues aux longues heures de travail.





Selon ces deux organisations, ‘’En 2016, les longues heures de travail ont entraîné 745 mille décès imputables à un accident vasculaire cérébrale (AVC) ou une cardiopathie ischémique, soit une hausse de 29% depuis 2000’’, informe une source du « Quotidien ».





Laquelle précise toutefois : pour avoir travaillé au moins 55 h par semaine, 398 mille personnes sont mortes d’AVC et 347 mille sont victimes de maladie cardiaque.





Entre 2016 et 2020, ce nombre est en hausse de 42% en ce qui concerne les maladies cardiaques et 19% viennent d’AVC. Les hommes sont les plus touchés soit un taux de 72% décès.