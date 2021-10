Les malades d’insuffisance rénale au bord du supplice

Depuis plus d’une semaine, des dizaines de personnes atteintes d’insuffisance rénale peinent à être dialysées. Et pour cause, la clinique privée qui faisait office de centre de dialyse a été fermée pour défaut de payement de loyer.



À la suite d’un sit-in organisé devant les locaux de ladite clinique, les autorités avaient réagi en demandant la liste complète des malades, informe Fatou Ndiaye.