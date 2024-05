Les médecins en conclave à Kaolack

En réunion le samedi à Kaolack, le Secrétariat exécutif national (SEN) du Syndicat autonome des médecins pharmaciens et chirurgien -dentiste du Sénégal ( SAMES) a alerté sur la menace de déserts médicaux au Sénégal, avec le manque de personnel qualifié et d’infrastructures sanitaires.

Le Comité exécutif national du SAMES était hier en conclave dans la ville de Kaolack. L'objectif de cette rencontre était de revenir sur les enjeux du secteur ainsi que les grandes orientations et les chantiers de leur département.





Selon le secrétaire général du syndicat, Mamadou Demba Ndour, cette activité est une réunion d’instance qui se tient chaque six mois. En ce sens, le comité a fustigé le dilatoire noté dans le processus du dialogue avec l'État du Sénégal, depuis le dépôt de la date du préavis de grève du 20 décembre 2023. Ils exigent la reprise des négociations devant aboutir à la signature de protocole d'accord.





Par ailleurs, le SAMES a rappelé la résolution dans l’immédiat de certaines exigences telles que la protection des patients , la correction par le rehaussement du traitement salarial des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui ont les plus faibles indemnités de toute la hiérarchie A spécial, la revalorisation de la retraite avec 80 % du dernier salaire, le recrutement de personnels qualifiés afin de pallier les déserts médicaux et d'assurer une accessibilité équitable des populations aux soins de qualité.