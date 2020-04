Les patients du Covid-19 peuvent développer une insuffisance rénale chronique (spécialiste)

On en sait un peu plus sur les dangers liés à la pandémie de Covid-19 qui gagne du terrain dans le monde, avec plus de deux millions de personnes infectées en moins de trois mois. Et les personnes présentant des maladies chroniques sont très exposées au coronavirus, à en croire les éclairages de Brad Rovin, directeur du département de néphrologie à l'université d'État de l'Ohio.





"Cette maladie n'affecte pas seulement les poumons, mais aussi d'autres organes. On retrouve le virus dans le rein, il existe plusieurs publications scientifiques à ce sujet. Dans de nombreux cas, ces patients, qui n'avaient jamais eu de maladie du rein avant, développent de graves lésions rénales. En fonction de la gravité et de la durée de l'infection pendant leur combat contre le Covid-19, ces patients peuvent développer une insuffisance rénale chronique", avance-t-il, dans un entretien publié sur Rfi.fr





"Une étude chinoise, explique-t-il, montre aussi que de nombreux patients ont des quantités notables de protéine et du sang dans les urines, ce qui suggère là encore, que le virus atteint directement le rein. Même si l'on a encore beaucoup de choses à apprendre de ce virus, je pense que nous verrons les conséquences de cette maladie dans les services de néphrologie sur le long terme".





Brad Rovin d'expliquer pourquoi les personnes atteints de maladies rénales ont plus de chances de développer une forme grave du Covid-19.





"Les principales maladies qui entraînent une insuffisance rénale, la nécessité de faire des dialyses ou de procéder à une greffe, sont le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Les personnes qui présentent ces problèmes médicaux sont plus vulnérables et ont plus de chance de développer une forme grave du Covid-19. Nous avons donc de nombreux patients qui présentent à la fois une maladie rénale et l'une de ces comorbidités. De plus, les patients qui sont en grande insuffisance rénale n'ont pas le même système immunitaire que les autres. Ce sont aussi des patients pour lesquels la distanciation sociale est impossible : beaucoup sont obligés de se rendre trois fois par semaine à l'hôpital pour faire une dialyse et se retrouvent dans des lits les uns à côté des autres. Tout ceci crée un cocktail explosif pour faire de nos patients des personnes particulièrement à risque face à cette pandémie".