Les vaccins chinois “sûrs et efficaces”, pour l'OMS

Les vaccins des laboratoires chinois Sinopharm et Sinovac ont montré qu’ils étaient sûrs et efficaces contre la Covid-19, mais des données supplémentaires sont nécessaires, ont indiqué mercredi les experts de l’OMS.

Dans un document résumant les principaux points soulevés pendant la réunion, les experts ont indiqué que ces deux vaccins chinois -qui ont déposé une demande d’homologation devant l’OMS- ont “démontré leur sûreté et leur bonne efficacité contre la Covid-19 lorsque le malade présente des symptômes”. “Mais il manque des données (...) en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant d’autres maladies”, ont-ils toutefois nuancé. Et d’ajouter: Une fois qu’ils auront été introduits, des études sur l’efficacité et la sécurité de ces deux vaccins “seront nécessaires pour évaluer leurs effets sur ces sous-populations”.