Les visioconférences ont des effets négatifs sur la santé mentale, surtout chez les femmes

Les visioconférences ont un effet négatif sur la santé mentale des femmes

Après deux ans, nous ne sommes toujours pas débarrassés des réunions en visio. Du moins, certains d’entre nous. Si elles revêtent un aspect pratique et rapide, elles ont aussi des conséquences négatives, préviennent les psychologues. Elles conduisent à une focalisation constante sur sa propre apparence, ce qui, selon les recherches, est néfaste pour notre santé mentale. Fait notable, il semble que ce problème se pose surtout chez les femmes.





Des selfies aux appels vidéo, nous sommes confrontés à nos visages sur un écran plus souvent que nous ne le souhaiterions. Jamie Goldenberg, professeur de psychologie américain, est fasciné par l’effet des vidéoconférences sur l’image que nous avons de nous-mêmes. Dans un article publié sur le site “The Conversation”, elle explique que tout est question d’objectivation, soit le fait d’être vu ou traité comme un objet.





Les femmes sont plus souvent victimes d’objectivation. Les jeunes filles grandissent dans une culture qui privilégie leur apparence, leur donnant très tôt l’idée qu’elles sont des objets. Les exemples dans la publicité sont nombreux, surtout lorsqu’il s’agit d’objectivation sexuelle. Un exemple extrême est la campagne publicitaire pour le parfum de Tom Ford en 2007, qui montre une bouteille de parfum masculin entre des seins ou devant l’entre-jambe d’une femme. Le corps féminin est inutilement sexualisé et réduit à un simple mannequin. Son corps n’est rien de plus qu’une pancarte publicitaire pour la bouteille de parfum. Si on a l’impression que c’est moins le cas maintenant, Jamie Goldenberg affirme que nous vivons toujours dans une culture qui privilégie l’apparence.





Cela amène les femmes à se considérer comme des objets. En clair, elles s’auto-objectivent. Cela augmente lorsqu’une femme se regarde beaucoup dans le miroir ou prend beaucoup de selfies. Dans une réunion virtuelle, le même phénomène se produit indirectement, car, selon Goldenberg, les femmes se voient encore plus souvent comme des “objets”. Et plusieurs études ont montré que cette auto-objectivation peut fortement influencer notre santé mentale.





Effet sur le comportement

Bien sûr, les hommes se concentrent également sur leur apparence, mais les effets sur les femmes sont plus importants, selon les études. Un exemple: en 1998, des chercheurs ont fait en sorte que des personnes en short de bain ou en maillot de bain se regardent dans un miroir. Ensuite, ils ont dû résoudre des exercices mathématiques. Quels ont été les résultats? Les femmes étaient moins bonnes en maths après l’expérience qu’avant. Il n’y avait, en revanche, aucun effet sur les hommes.

Selon une étude de la Kent State University, l’objectivation de soi rend également les femmes moins capables d’évaluer leur propre état émotionnel ou physique. Un fait qui a également été démontré par l’équipe de Goldenberg. Au cours d’une étude sur le terrain, elle a demandé à des femmes à quel point elles avaient froid lorsqu’elles sortaient par des nuits fraîches. Les femmes qui étaient plus concentrées sur leur propre apparence avaient des difficultés à évaluer correctement leur température corporelle. Elles portaient peu de vêtements, mais n’étaient pas gênées par le froid. Goldenberg affirme donc que l’auto-objectivation entrave le sentiment de froideur des femmes.





Se focaliser sur les imperfections

Le journaliste scientifique Martijn Peters a également souligné les conséquences négatives des appels vidéo. “Dans la revue médicale Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine, les médecins expriment leur inquiétude face au nombre croissant de patients qui envisagent de recourir à la chirurgie esthétique. Les appels vidéo les ont rendus moins sûrs de leur apparence et ils font une fixation sur les petites imperfections”, explique-il.

Goldenberg admet toutefois qu’aucune recherche n’a encore été menée sur le lien direct entre l’auto-objectivation et la vidéoconférence. Néanmoins, des études récentes confirment ses craintes, en montrant que les femmes qui accordent beaucoup d’attention à leur apparence et passent plus d’appels vidéo sont davantage peu sûres de leur apparence. Les personnes qui sont moins satisfaites de leur visage ressentent également une plus grande “fatigue du zoom”, elles sont littéralement épuisées par toutes ces réunions en ligne. Cet effet est à nouveau plus fort chez les femmes que chez les hommes.





Quelles solutions?