Linguère : la salle de néonatologie rénovée un an après la mort des bébés

Ravagée par un incendie qui avait emporté quatre nouveau-nés, il y a un an, la salle de néonatologie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère a été réhabilitée avec du matériel flambant neuf.



Pour être en phase avec les recommandations de l’audit effectué après le drame, rapporte le quotidien national Le Soleil, il a été mis en place six caméras de surveillance et un système de sécurité incendie.



«Ce projet est le fruit du concours de plusieurs partenaires, à savoir le Conseil départemental qui a mis sur la table une subvention de 15 millions F CFA, qui nous a permis de faire l’extension et éventuellement de mettre en place une salle de garde et un bureau pour un médecin consultant», a expliqué le Directeur de l’hôpital, Dr Habib Sy.



Offert par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’équipement de pointe de dernière génération est composé de couveuses, de tables chauffantes, de conservateurs d’oxygène et de scopes de surveillance.



Selon Dr Habib Sy, ils ont vécu une longue traversée du désert avec beaucoup de difficultés rencontrées. Mais, s’est-il réjoui, «la finalisation de ce projet permettra, comme l’a voulu le ministre de la Santé, de rapprocher les soins hospitaliers de qualité aux populations les plus éloignées».