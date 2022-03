[Photos-Vidéo] Livraison du centre de santé de Jaxaay : Les garanties d’Abdoulaye Diouf Sarr

Livraison du centre de santé de Jaxaay : Les garanties d’Abdoulaye Diouf Sarr

Disposer d’un centre de santé moderne fut au cœur des doléances des populations de Keur Massar lors de leurs échanges avec le Président de la République, Macky Sall. En guise de réponse, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, leur a promis la livraison en mode fast-track du centre de santé de Jaxaay.









Lors d’un déplacement sur le site du chantier, avec ses homologues de l’Économie et de la Coopération, Amadou Hott, et du Commerce, Aminata Assome Diatta, par ailleurs responsable politique de Keur Massar, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale, a donné des garanties quant à l'achèvement des travaux de la structure de santé. La réalisation du Centre de Santé de Jaxaay fut au cœur des revendications des jeunes de Keur Massar lors du “Jokko avec Macky”. " Vous vous êtes exprimés, le Président vous a entendu, et à notre niveau, nous allons agir vite et bien”, a assuré Abdoulaye Diouf Sarr.





Le projet de réalisation du centre de santé de référence de Jaxaay a démarré en 2007 sous la responsabilité du Projet de Construction de Logements Sociaux et de Lutte contre les Bidonvilles (Projet Jaxaay) du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat





Pour rappel, l’exécution est à l’arrêt depuis plusieurs années et la dissolution du Projet Jaxaay qui en assurait la maîtrise d’ouvrage a rendu caduque la gestion du contrat.





Désormais, les services de Abdoulaye Diouf Sarr vont reprendre ce projet pour en faire un centre de santé de référence.