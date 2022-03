Livraison du scanner de l’hôpital de Kolda : Le ministre de la Santé et de l'action sociale donne une nouvelle date

Plus d’un an que le seul appareil que détenait la région de Kolda est tombé en panne. Depuis les autorités étatiques avaient promu que la livraison serait effective au plus tard à la mi-mars. «La commande a été faite par le ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis le mois de janvier dernier pour un délai de livraison de deux mois », avaient fait savoir les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Mais, ce jeudi 31 mars, présidant l’atelier de partage et de pré-validation de la nomenclature des actes médicaux afin d’arriver à une tarification harmonisée et équitable au niveau de structures de santé privées au service de la santé des populations, Abdoulaye Diouf Sarr a donné une nouvelle date.