Louga : Le taux de prévalence du Vih/Sida a atteint 0,4% (CNLS)

Taux de prévalence du Sida à Louga

La situation du Vih/sida reste toujours préoccupante dans la région de Louga qui présente un taux de prévalence de 0,4%.





Les marchés hebdomadaires et les sites touristiques de Potou et de Lompoul constituent des facteurs déterminants dans la propagation de la maladie au niveau de la région de Louga avec la multiplication des maladies sexuellement transmissibles et les professionnels du sexe, a déclaré le point focal VIH/SIDA du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) à la région médicale de Louga.