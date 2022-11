Lutte contre la cécité : Le ministère de la Santé et la Fondation GX mutualisent leurs efforts

La Ministre de la Santé et de l’Action sociale a reçu en audience l’Ambassadeur de Chine à Dakar et sa délégation, hier vendredi 4 novembre. Le Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a procédé à la signature du Mémorandum d’entente avec la Fondation GX, une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée à Hong Kong.



Ce mémorandum s’inscrit dans l’esprit de la coopération et des relations internationales dans le cadre de l’initiative « la ceinture et la route » conduite par le gouvernement chinois. La Fondation GX lancera en collaboration avec le Ministère de la Santé un projet dénommé « Élimination de la cécité causée par la cataracte dans la région de Fatick ».



La fondation mettra à disposition sans frais deux Centres de traitement des cataractes mobiles, pour des patients souffrant de cécité causée par la cataracte. Dès la signature du mémorandum d'entente, GX passera la commande pour la production des deux CMTY (Centre Mobile de Traitements des Yeux). La production du premier CMTY sera accélérée afin que la livraison dans la région de Fatick soit effectuée en mai 2023.



Les opérations chirurgicales de cataracte seront effectuées sans frais pour les patients sénégalais par les équipes médicales chinoises, assistées par les équipes ou spécialistes sénégalais.