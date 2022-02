Lutte contre le cancer chez les enfants : Dr Babacar Guèye prône un diagnostic précoce

Les cancers de l’enfant n’étant pas souvent inévitables, la meilleure façon de les soigner est de faire un diagnostic précoce et de les traiter immédiatement après. Ceci est l’une des recommandations faites par le Dr Babacar Guèye, Directeur de la lutte contre les maladies non transmissibles.



Constatant cela, les pouvoirs publics sénégalais sont en train de former le personnel des districts sanitaires au diagnostic précoce des principaux cancers chez les enfants, a mentionné Dr Guèye dans les colonnes du quotidien L’Observateur.



Il s’est exprimé lors de l’ouverture d’une réunion du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique (Gfaop).



Pour lui donc, ‘’Dans l’optique d’améliorer la survie globale par un diagnostic précoce, le ministère de la Santé et de l’action sociale collabore avec l'Organisation Mondiale de la Santé, pour la mise en oeuvre de l’initiative mondiale de la lutte contre les cancers de l’enfant, dont l’objectif est de lever le taux de survie d’au moins de 60%, d’ici à 2023’’.