[Vidéo] Lutte contre le cancer du col de l’utérus: 400 femmes, dont 200 à Touba, consultées

depistage du cancer du col de l'Uterus à Touba

Dans sa politique de mise en œuvre de ses activités de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec la Société Sénégalaise de Colposcopie et de Pathologie, [...] déroule une caravane dans certaines localités du pays.