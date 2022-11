Lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme : Le ministère de la Santé évalue l’apport de la société civile

Lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme

Le docteur Bernabé Gningue, directeur général de la Santé affirme qu’il faut revisiter la convention signée entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale et les communautés dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme. Quel est le niveau d’implication et de participation de la société civile dans les luttes contre ces trois pathologies est donc la question à laquelle il faut répondre dans le cadre de visites de terrain?, se demande-t-il. Deux indicateurs nous permettent de synthétiser. ‘’Si Aujourd’hui, la société civile à travers l’Alliance nationale des communautés pour la santé (Ancs) est un récipiendaire principal de la subvention du Fonds mondial pour lutter contre ces trois maladies, cela est une sorte de consécration d’un effort fourni. Mais aussi d’une expérience avérée et d’une confiance placée dans la société civile sénégalaise pour travailler à promouvoir la santé de façon générale » explique le directeur général de la Santé. Il ajoute : « l’Ancs travaille pour le ministère de la Santé. Donc nous avons besoin de l’écouter en tant qu’acteur dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et surtout au niveau des missions qui lui sont confiées ».