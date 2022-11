Lutte contre les maladies non-transmissibles: La prévention et l'engagement de tous pour une meilleure prise en charge

Un professionnel de santé vérifie le taux de sucre d'un patient avec un appareil

La pandémie de covid a été le prétexte du thème de cette première édition sur les MTN. Selon Dr Barnabé Gning, directeur général de la santé publique, elle a fini de montrer l’importance de lutter contre les maladies non-transmissibles. «Ceci est pour nous une occasion de repenser notre approche en mettant le patient au cœur de toutes les interventions», a fait savoir ce dernier.





«Il y a un réel défi à relever à savoir celui de la communication sur ces MTN en général et la communication dans nos langues nationales en particulier », a reconnu Barnabé Gning. Il est donc important de miser sur la prévention pour limiter les conséquences. Les chiffres parlent d’eux-mêmes car 2/3 des personnes atteintes d’une maladie non-transmissible sont en âge de travailler. La prévention et le contrôle sont des gages de développement durable. Au Ministère, des stratégies ont été mises en place afin d’améliorer la qualité de vie des patients et la prévention. «Il faudra les mettre en œuvre dans un cadre dynamique et multisectoriel », souligne Barnabé Gning.