Lutte contre les pandémies : L’Ucad dotée d’un centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar vient d’être dotée d’un Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (Cigass).







Construit sur 2 000 m2, ce joyau initié par le professeur parasitologue Daouda Ndiaye est une première en Afrique. Ceci, grâce au partenariat entre l’université de Harvard de Boston aux États-Unis et le Service de parasitologie de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Ucad depuis maintenant plusieurs années.