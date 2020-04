Macky prend la défense du Pr Raoult : "Quand on est en urgence, on peut se passer de certains protocoles"

Le président Macky Sall prend fait et cause pour le Pr Didier Raoult, critiqué par la communauté scientifique pour n'avoir pas respecté le protocole en vigueur dans le domaine. Pour le président Macky Sall, dans ce contexte d'urgence sanitaire, le bon sens voudrait qu'on adapte les règles à la circonstance.





"Je dois saluer les résultats des travaux du Pr Didier Raoult. Je suis d'autant plus heureux que c'est un natif de Dakar et donc du Sénégal et il continue de travailler avec nos médecins à travers ses laboratoires. Je pense que pendant une crise comme celle-là, on peut voir ce qui peut soigner d'abord les malades, après la polémique va se poursuivre. Parce que naturellement quand on est en urgence on peut quand-même se passer de certains protocoles en période normale", argue-t-il.





Avant d'ajouter : "le résultat c'est qu'il y a un grand nombre de malades guéris. Je pense que c'est cela qui compte le plus".