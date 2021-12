Macky Sall annonce 5 millions de doses de vaccin et avertit: « Le virus est toujours là… Seule la vaccination… »

Dans son adresse à la nation pour le discours de fin d’année, le Chef de l’Etat a commencé par le secteur de la santé. Ce, en alertant la population. « Le virus est toujours là » a-t-il insisté.



Le Président Sall ajoute que le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines, et appelle au respect strict des mesures barrières, au port du masque et à la vaccination.



Selon le Chef de l'Etat, le vaccin est disponible avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour. C'est d'ailleurs, dit-il, le seul moyen de prévenir les cas graves.