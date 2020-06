Macky Sall annonce le recrutement de 500 médecins et 1000 agents de santé en 2020-2021

L’annonce ne va pas déplaire aux professionnels de santé qui demandent plus de moyens pour faire face au défi sanitaire qui interpellent notre pays en ces périodes d'épidémie. Le chef de l’Etat, dans son discours à la nation diffusé ce lundi soir, a annoncé le recrutement de 500 médecins et 1000 agents de santé. Ce, après avoir rappelé les efforts déployés par l’Etat pour la prise en charge des patients Covid-19.« Sur la composante santé, le Programme nous a permis de dérouler sans tarder notre stratégie de riposte à la pandémie, par : l'achat massif d'équipements et de produits médicaux ; le relèvement substantiel du plateau sanitaire existant, l'aménagement et l'équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies, soit 33 Centres répartis à travers le pays ; enfin, la prise en charge des malades et des personnes confinées. Nous allons renforcer ces acquis », promet le président Macky Sall.« Ainsi, ajoute-t-il, sur la séquence 2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien. S'agissant des médecins, la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.En outre, le Gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l'action sociale, à travers le Plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté. Ce Plan sera adopté prochainement lors d’un Conseil présidentiel », promet Macky Sall.