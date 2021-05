Macky Sall: « La pandémie du coronavirus n’est pas encore vaincue même si... »

La tendance baissière du coronavirus au Sénégal se poursuit. Mais pour le président de la République Macky Sall, il reste des actions à mener pour arrêter définitivement la propagation du virus dans le monde.





«La pandémie de coronavirus n’est pas encore vaincue, même si le rythme de propagation du virus est en baisse. Nous savons que les variants du coronavirus circulent. Ils sont dans 46 pays. Nous devons maintenir la vigilance, continuer à respecter les gestes barrières et continuer à faire vacciner les personnes les plus vulnérables au Covid-19», a-t-il déclaré hier jeudi 13 mai, lors de son discours à la Nation, à l’occasion de la fête de Korité et repris par «Le Soleil».





Ainsi, il a indiqué que le gouvernement sénégalais fait des efforts visant à mettre à leur disposition des doses de vaccin contre le Covid-19, malgré la pénurie internationale.









«Le gouvernement travaille nuit et jour pour mettre des vaccins à la disposition [des populations], malgré la pénurie internationale de doses. C’est l’occasion pour moi de [saluer] l’Initiative Covax qui nous a permis d’avoir 324 000 doses et de remercier la Chine qui nous a remis 320 000 doses de vaccin».









Par ailleurs, le président Sall salué la solidarité dont ont fait preuve les Etats au sein de l’Initiative Covax, qui a permis d’aider les pays pauvres d’accéder aux vaccins contre le Covid-19.