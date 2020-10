Magal et Covid-19 : "seuls 2 cas positifs enregistrés du 5 au 7 octobre" (Unité d'alerte)

L'Unité d'alerte et de prévention épidémiologique mise en place par le khalife général des mourides, dans le cadre de la célébration du Magal de Touba, est à l'heure du bilan. Dans son pré-rapport, l'organisation affiche des chiffres rassurants.





"Les points de prestations de santé (180) ont également concouru à l’identification et à l’orientation des personnes Covid suspectes. Sur tous les tests de Covid réalisés pendant la période allant du 5 au 7octobre 2020 à Touba, deux étaient revenus positifs même si quelques rares cas de refus pour prélèvement ont été signalés et documentés pour assurer le traçage et éventuellement le suivi", renseigne le document.





Un état de fait qui pousse les différents membres de l'unité à tirer une conclusion satisfaisante.