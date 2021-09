Magal Touba : Plus de 3500 agents de santé et 2 millions de masques mobilisés

Pour le Magal de cette année, 5 778 personnels de santé sont mobilisés dont 102 spécialistes et 657 non spécialistes. C'est le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait l'annonce lors de sa visite pré-Magal dans la cité religieuse.