Maladie mystérieuse chez des pêcheurs : Abdoulaye Diouf Sarr livre les dernières informations sur cette pathologie

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a livré, ce jeudi 10 décembre, les dernières informations sur la maladie mystérieuse qui a touché, au mois de novembre dernier, beaucoup de pêcheurs sénégalais.«Aucune notification n’a été faite, depuis le 2 décembre 2020, dans les régions, et tous les cas sont guéris. Il faut aussi noter qu’aucun cas secondaire n’a été observé chez les familles de pêcheurs», a-t-il déclaré lors de la deuxième Conférence du gouvernement devant les journalistes.A l’en croire, le 30 novembre 2020, des prélèvements ont été envoyés en France, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) de Nantes. Lesquels sont arrivés à destination le 2 décembre 2020 et, dès le lendemain, les premiers examens ont été effectués.«Les premiers résultats ont montré la présence d’une espèce d’algues non connue pour produire des toxines. Ainsi, il ne reste au laboratoire qu’à tenter une analyse non-ciblée. Cette dernière n'a pas de garantie de succès et peut prendre beaucoup de temps», a-t-il prévenu d’ailleurs.Selon Abdoulaye Diouf Sarr, «à ce stade de la recherche, aucune piste ne peut être écartée, même si la cause la plus plausible causant cette dermite irritative de contact reste les toxiques, y compris les toxines sécrétées par certaines algues».