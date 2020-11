Maladie 'mystérieuse' chez les pêcheurs : Mbaye Seck, Coordonnateur Clpa de Joal-Fadiouth explique les causes

La ''maladie mystérieuse'' qui a touché plusieurs personnes de la communauté des pêcheurs, n'a rien de mystérieuse selon Mbaye Seck, coordonnateur du Conseil Local de Pêche Artisanale (Clpa) de Joal-Fadiouth.En 46 ans de service, Mbaye Seck assure que cette maladie date de longtemps et que ce n'est pas la première fois qu'elle atteint les pêcheurs.Il s'agit d'une algue qui, quand elle est pourrie, sécrète des toxines concentrées qui s’accumulent et se déplacent en mer. Elles parviennent jusqu’à l’homme via les filets de pêche. Si les filets restent longtemps dans l'eau, ils captent les éléments toxiques de cette algue. Depuis 30 ans nous vivons avec cela, ce n'est pas un élément toxique qui est à l'origine de cette éruption cutanée. Ce n'est pas nouveau.A l'en croire, les résultats des examens ne démontreront pas grand chose."Ca va bientôt se tasser. Quand ça arrivait, on leur donnait un traitement composé de paracétamol et ils n'allaient plus en mer", explique-t-il.Toutefois, il précise que même si cette toxine constitue un risque pour la santé humaine, elle n'a aucun impact sur le poisson.