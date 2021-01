Maladie mystérieuse de pêcheurs : La piste des algues avancée

Abdoulaye Diouf Sarr, a apporté des précisions sur "la mystérieuse maladie" qui avait frappé des pêcheurs de Dakar et de la petite Côte, il y a quelques semaines.Lors de la conférence de presse du gouvernement de ce jeudi 7 décembre, le ministre a affirmé qu’au regard des premiers éléments disponibles, il s’agirait, selon toute vraisemblance, d'une maladie liée aux algues.Toutefois, avance-t-il, «les investigations sont toujours en cours pour une dernière perspective. Car, ce sont des études scientifiques donc, on ne doit pas confondre vitesse et précipitation».Pour rappel, des centaines de pêcheurs ont été victimes de cette infection d’origine inconnue qui se manifestait par des boutons sur leurs visages mais aussi leurs bras.