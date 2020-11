Maladie mystérieuse : Diouf Sarr, Alioune Ndoye et Abdou Karim Sall au chevet des pêcheurs malades

Après la réunion de crise d’hier, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu visite, ce vendredi 20 novembre, aux pêcheurs souffrant de la maladie mystérieuse, à Thiaroye et à Rufisque. Il était accompagné de ses homologues de la Pêche, Alioune Ndoye et de l'Environnement, Abdou Karim Sall, ainsi que du gouverneur de Dakar, Al Hassan Fall.





«Il y a une nette amélioration de l'état de santé des pêcheurs touchés par la maladie dite mystérieuse», ont affirmé les services du ministère de la Santé.





Pour rappel, les tests qui ont été effectués par l’Institut Pasteur de Dakar, suite à des prélèvements, sont revenus négatifs.





Par ailleurs, lors de la rencontre d’hier, les autorités ont fait le point sur la maladie, le nombre de cas, la prise en charge, l'état des investigations et une harmonisation dans la riposte, pour plus d'efficacité. Parmi les mesures prises, laisser au gouverneur le lead, l'interdiction d'aller en mer pour plusieurs jours, le renforcement du dispositif médical autour des districts et la poursuite des investigations.