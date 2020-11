Maladie "mystérieuse" : "Tous les patients de Thiaroye et de Rufisque sont guéris (AKS)

L'information est du ministre de l'Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall (AKS). "Il y a une équipe qui s'est rendue à 8 km du village de Ndayane pour faire des prélèvements sur des algues en vue de compléter les enquêtes qui sont déjà faites. Car, le laboratoire qui mené les premiers prélèvements, avait indiqué qu'il n'avait pas d'expertise concernant les algues et qu'il fallait confier cela au centre anti-poison plus côté en la matière"." Donc, poursuit le ministre de l'Environnement, le travail se poursuit et il ne faut écarter aucune piste. Même le carburant s'il ne contient des éléments qui ont été nocifs pour les pêcheurs. Retenez que tous malades de Thiaroye sont guéris, ceux de Mbao, il ne reste qu'une personne, Rufisque où d'après nos informations, ils sont tous rétablis aussi", informe AKS.