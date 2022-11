MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET DU SYSTÈME NERVEUX : Les dangers de l'exposition au plomb

Les risques de l'exposition au Plomb

La communauté internationale a célébré la 8e Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication, du 25 au 31 octobre. Au Sénégal, l'organisation internationale Pesticides Action Network région Afrique a organisé une série d'activités pour sensibiliser les populations sur les dangers de l'exposition au plomb, selon un communiqué rendu public.





L'exposition au plomb comporte des conséquences néfastes pour l'environnement et une réduction des capacités de la santé humaine. L'alerte a été donnée par la coordonnatrice de Pan Africa.





Dans le document, Maïmouna Diène Wane a insisté sur le caractère nocif de ce métal lourd à l'origine de plusieurs pathologies chez l'homme. Le plomb est une substance dont la toxicité est bien connue et qui a de nombreux effets sur la santé, en particulier sur le système nerveux, sur l'appareil cardiovasculaire, sur l'appareil digestif et sur le sang. Les enfants, note-t-elle, sont plus exposés et plus vulnérables que les adultes.





En outre, elle a précisé que l'exposition au plomb a provoqué, en 2017, environ 1,06 million de décès et la perte de 24,4 millions d'années. Ces chiffres ont été partagés par l'Institute for Health Metrics and Evaluation.





Au Sénégal, il n'existe aucune réglementation concernant l'usage du plomb dans les peintures. Toutefois, le gouvernement est obligé de prendre un arrêté, après l'incident dans lequel des habitants de Thiaroye (région de Dakar) ont été touchés. Ces derniers ont été victimes de contamination au plomb, suite à des activités de recyclage de batteries au plomb usagées.