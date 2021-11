Maladies chroniques ou non transmissibles : Une bonne alimentation comme facteur de régulation

Maladies chroniques ou non transmissibles

Depuis quelques temps, les maladies non transmissibles (MNT) communément appelées maladies chroniques, sont devenues un véritable problème de santé publique. C'est ainsi que, ce mercredi 17 novembre au King Fahd palace, dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, la division de lutte contre les Mtn du ministère de la Santé et de l'action sociale, a présidé un colloque qui a permis de déterminer le lien qu'il existe entre l'alimentation et la santé.





Selon l’Oms, les maladies non transmissibles (MNT) tuent chaque année 41 millions de personnes soit 71% de décès dans le monde, 15 millions de personnes âgées entre 30 et 69 ans, et on note que 85% de ces décès "prématurés" surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Autour de 03 panels, les nutritionnistes et spécialistes de la santé ont évoqué 05 maladies clés que sont le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies cardiovasculaires et les facteurs de risques qui y sont associés.





Il faut noter que l'alcoolisme, le tabagisme, la pollution de l'air, la mauvaise alimentation comme la sédentarité favorisent fortement ces maladies, d'où la nécessité de sensibiliser mais surtout d'accompagner les populations.





"D'ici 2030, on pourrait atteindre 52 millions de décès liés aux maladies transmissibles si rien n'est fait", renseigne la cheffe de division de la lutte contre les maladies transmissibles, rattachée au ministère de la Santé et de l'action sociale, Teddy Dramé. Ainsi, un comité multisectoriel est mis en place pour œuvrer à la prévention à travers la sensibilisation des populations par le biais des acteurs communautaires.