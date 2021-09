Malte commence à injecter une troisième dose de vaccin

Malte impose une 3eme Dose de vaccin

Malte a commencé à administrer lundi une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes résidant en maison de repos, a indiqué le ministre de la Santé maltais Chris Fearne sur Twitter.

Les personnes immunodéprimées recevront, quant à elles, une troisième injection à partir de la semaine prochaine. Seuls les vaccins développés par Moderna et Pfizer/BioNTech seront par ailleurs utilisés lors de cette campagne de rappel.

Malte ne devait normalement commencer à administrer cette troisième dose qu’à partir de la semaine prochaine mais a décidé d’avancer sa campagne de rappel en raison de l’augmentation du nombre de contaminations dans les maisons de repos. Le gouvernement étudie par ailleurs la possibilité d’étendre cette campagne aux personnes vivant chez elles.