Mamadou Diarra Beye, Directeur SAMU : " Le 1515 a reçu 142.680 alertes liées à la Covid-19"

Le point du jour Covid de ce mardi 2 mars 2021, a été l’occasion pour les acteurs de la riposte anti-Covid de faire leur bilan annuel. C’est dans ce sillage que le directeur du Samu Mamadou Diarra Beye a présenté le rapport annuel de sa structure "Samu 1515". Il est revenu sur les efforts déployés par l’Etat du Sénégal notamment dans l’acquisition de lits d’hospitalisation de cas graves de Covid-19. Ils sont passés de 8 lits de soins intensifs à 284 lits de points chauds avec oxygène disponible. 87 lits de réanimation, dont 40 à Dakar et 47 dans les régions, énumère-t-il.Le Samu 1515 a reçu 142.680 alertes liées à la Covid-19. Le Samu est chargé de coordonner les soins d’urgence aussi bien en cas de catastrophes mais également dans la régulation médicale et les transports sanitaires.Le Samu national intervient également dans le transfert des cas graves à sévères. «1127 transferts de cas graves à sévères, ont été enregistrés et parmi ces patients 987 ont été identifiés comme graves dont l’âge moyenne est de 64 ans. Mais également des patients jeunes dont les extrêmes étaient de 8 ans à 101 ans. Ils présentaient presque tous une détresse respiratoire. Ce sont ces patients qui faisaient que les besoins et la demande d’oxygène étaient extrêmement élevés », nous explique Dr Mamadou Diarra Beye dans son rapport annuel présenté à la Presse. Toutefois, poursuit-il, «26% de nos interventions se faisaient dans les domiciles ».