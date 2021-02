Mamadou Lamine Diallo : « Abdoulaye Diouf Sarr n’a aucune crédibilité pour nous parler de vaccins »

Le Président du Mouvement Tekki n'a pas raté le ministre de la Santé. Dans sa chronique hebdomadaire, le député s'en est pris à la mauvaise politique sanitaire des autorités qui entendent lancer une campagne de vaccination contre le coronavirus.



Selon Mamadou Lamine Diallo, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a échoué dans sa stratégie de lutte contre la pandémie du Coronavirus. D'après lui, Abdoulaye Diouf Sarr n’est pas assez crédible pour disserter sur le vaccin à utiliser au Sénégal.



« Je soutiens qu’Abdoulaye Diouf Sarr, qui a défendu à l’Assemblée nationale que l’indicateur le plus important pour lui est le nombre de cas graves, a échoué. Il n’a aucune crédibilité pour nous parler de vaccins », écrit Mamadou Lamine Diallo.



Avant de poursuivre: « tous les pays africains présentent le même profil épidémiologique, aux densités de population près. L’Afrique, je m’en désole, n’a pas produit de vaccin. Ce sont les Etats de la frontière technologique qui ont produit des vaccins : États-unis, Chine, Allemagne, Royaume Unis et Russie ; la Turquie annonce son vaccin pour fin avril 2021 ».