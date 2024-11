Matam : Élèves et professeurs formés en VBG et prévention des grossesses précoces

Des élèves et des professeurs des lycées et collèges des communes de Matam, Ogo et Ourossogui ont été formés sur les violences basées sur le genre, la prévention des grossesses précoces et la promotion de l’estime de soi. Cet atelier, qui a réuni les leaders élèves animateurs (LEA) et les professeurs relais techniques (PRT), s’est orienté, de l’avis du coordonnateur M. Ba du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (GEEP) à « développer les compétences sur le plaidoyer de la prévention des grossesses précoces, des violences basées sur le genre (VBG), l’amélioration du pouvoir de négociation des jeunes filles pour leur maintien à l’école et la promotion de l’estime de soi ».







En présence de la chargée du genre Hawa Oumar Diaw, le représentant de l’inspecteur d’académie, Mame Makhourédia Ndiaye, a relevé que « l’atelier va permettre aux élèves de développer leurs capacités à sensibiliser leurs pairs sur le maintien des jeunes filles à l’école ».