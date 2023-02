Matam et Ranérou: 1291 personnes bénéficient de consultations et de soins gratuits

1291 personnes bénéficient de consultations et de soins gratuits à Matam et Ranérou

Une caravane sanitaire ,qui a séjourné dans les localités de Ranérou, Matam, Ourossogui, Nabadji Civol, Sinthiou Mogo et trois villages de la commune des Agnam ( Goly, Thiodaye et Toulel Thiallé) , a permis de prendre en charge 1291 personnes durant des journées de consultations gratuites initiées par la Mutuelle de santé des agents de l’Etat (MSAE) en partenariat avec l’ONG espagnole Accion Planetaria. Durant ces journées médicales, des enfants et des personnes âgées et démunies ont pu bénéficier d’une prise en charge médicale dans les domaines bucco-dentaires, de la médecine générale et de l’ophtalmologie. 94 personnes ont été consultées à Ranérou, 444 à Ourossogui, 150 à Matam, 246 à Nabadji Civol et 249 dans la commune des Agnam.





Selon le président de la MSAE, Babacar Ngom, cette campagne de consultations et de soins gratuits, s’articule dans « l’optique de contribuer à la couverture sanitaire universelle et accompagner l’Etat dans sa politique sociale, en fournissant, au-delà des membres de la mutuelle et de leur famille, aux populations sénégalaises des possibilités de pouvoir accéder aux soins ». A cet égard, il renseigne que la Mutuelle de santé des agents de l’Etat (MSAE) qui « contribue à la couverture sanitaire universelle en facilitant l'accès des populations aux services préventifs, curatifs de qualité et à des tarifs modérés pour les usagers, à travers ses propres structures de soins et des campagnes de santé gratuites organisées au profit des populations », nourrit la volonté, de « faire profiter, au-delà des membres et de leur famille, à l'ensemble des populations de ce qu’elle peut apporter pour améliorer leurs conditions de vie ».