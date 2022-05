Mballo Dia Thiam sur les accords avec le gouvernement : « Nous approuvons l’élan de solidarité du Président Sall »

L’Alliance des Syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale se réjouit de l’accord obtenu avec le gouvernement. Selon Mballo Dia Thiam président de la structure, « le véritable accord a eu lieu le 05, le protocole devait être stabilisé. Il s’agit du système de rémunération des travailleurs de la santé et de l’action sociale et des questions connexes que sont la CMU, l’Ex CTEO, les conseillers en travail social, la retraite entre autres ». Pour lui, « les résultats sont extrêmement satisfaisants. Ce n’est jamais satisfaisant mais c’est des avancés substantielles et des mesures inédites ». « Nous avons connu de petites augmentations, mais des augmentations qui passent du simple au triple, quatre fois le SMIG nous pensons que c’est une grande victoire et nous remercions le Chef de l’Etat pour cet effort de générosité » dit-il.



Sur la durée de la rencontre (Six heures) il explique que c’est un protocole, il faut qu’on le stabilise. Chaque terme ayant son pesant d’or. « On ne voudrait pas qu’au sortir qu’on se rende copte qu’on n’a pas pris en compte sérieusement certains points, des interprétations malheureuses qui peuvent être contreproductives ».